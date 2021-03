Covid, Figliuolo: “La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno”

“La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale e con questo dato, in percentuale alla popolazione, si colloca tra le prime Regioni in Italia per somministrazioni. E’ chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50 mila dosi”. Lo ha detto il commissario nazionale per l’emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo la sua visita nell’Isola, negli hub vaccinali di Messina e Catania.

“Al generale Figliuolo abbiamo fatto conoscere un’altra Sicilia. Una Regione che ha saputo attrezzarsi e organizzarsi con efficienza, che ha nove punti hub particolarmente frequentati e affollati. La Sicilia di un personale paramedico e medico particolarmente motivato, e si conferma oggi la prima regione d’Italia per numero di vaccini somministrati. Tutto questo e’ motivo di orgoglio per il commissario venuto a visitare le nostre strutture”. Lo ha detto presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“La catena delle risorse umane c’è, ma manca la materia prima – continua Musumeci, rilevando che nell’isola la somministrazioni degli over 80 è al 65 per cento -. Ci hanno detto che per i primi di aprile dovrebbero arrivare 110 mila filale dei tre vaccini, speriamo possa essere così”. “C’è stata una brusca frenata – ha spiegato il Governatore – legata alla vicenda di AstraZeneca, perché anche se non riguardava loro si è creata la psicosi. Adesso sono riprese le prenotazioni, si fanno le file nei centri hub perché chi è prenotato per le 11 si presenta alle 9 e chi è prenotato per le 9 è costretto a fare la fila anche per chi è prenotato per le 11. Poi si viene in compagnia e l’accompagnatore crede di avere diritto a poter fare il vaccino assieme al familiare che sta accompagnando. Questo ha determinato qualche lunga fila”.