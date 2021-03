Chiesa di San Domenico: al via il restauro del gioiello del barocco licatese

Si sblocca l’iter per la riqualificazione e il restauro della Chiesa di San Domenico, il gioiello del barocco locale che a causa di una controversia con la Curia rischiava di perdere il finanziamento già assegnato di circa 600mila euro.

Lo rendono noto il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti e l’assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Castiglione, i quali, grazie alle costanti sollecitazioni, e all’attento monitoraggio dell’iter amministrativo sono riusciti ad evitare, che andasse perduto il finanziamento di 583mila euro stanziato dal governo Musumeci per il rilancio e il recupero del patrimonio religioso dell’isola.

“Grazie al lavoro di squadra a vari livelli e all’impegno profuso nel monitorare costantemente l’iter amministrativo – sostiene l’Assessore Castiglione – siamo riusciti a recuperare in extremis questo importante finanziamento di circa 600mila euro stanziato dal Governo Musumeci per il recupero della chiesa di San Domenico, un gioiello del barocco molto caro alla nostra comunità. Siamo riusciti a risolvere una controversia sorta con la Curia dando finalmente avvio all’espletamento della gara d’appalto e all’affidamento dei lavori. Desidero ringraziare il Dott. Fazio, – conclude Castiglione – dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione per la qualificata collaborazione”.