Agrigento, raid vandalico nella sede distaccata di Libero Consorzio

Ignoti individui, l’altra notte, si sono intrufolati all’interno dello stabile del Libero Consorzio (ex Provincia) in via Esseneto. Lo hanno fatto rompendo la finestra sul lato est dell’edificio. I malviventi hanno messo tutto a soqquadro, rovistando fra cassetti delle scrivanie e armadi, senza però portare via nulla.

I responsabili, l’indomani mattina, hanno presentato la denuncia, e i carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno avviato le indagini, per provare a identificare gli autori del danneggiamento, e del tentato furto. Nella zona non ci sono telecamere di videosorveglianza.