Porto Empedocle, clienti all’interno di bar: multa e chiusura locale

Il titolare sorpreso a servire alimenti e bevande, all’interno, e al bancone del locale, come se nulla fosse, non rispettando il decreto anticovid, attualmente in vigore in zona “arancione” (locali aperti solo d’asporto).

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno chiuso un bar-pub nel centro cittadino di Porto Empedocle, per violazioni anticovid. Oltre alla chiusura per cinque giorni, l’esercente, già recidivo, è stato sanzionato il doppio 800 euro.

Tutto quanto nel corso dei controlli ad Agrigento e provincia, per fare rispettare le regole anti contagio, con i numeri in questa parte di provincia, davvero preoccupanti. Agrigento e Porto Empedocle rischiano la “zona rossa”, se non abbasseranno gli infettati.