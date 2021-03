Agrigento, si scontrano due auto e una carambola su altre due: un ferito

Incidente stradale nel centro di Agrigento. Due auto si sono scontrate, e una delle due, è piombata contro altre due vetture in sosta. Per fortuna all’interno di questi ultimi veicoli non c‘era nessuno. E’ successo in via Papa Luciani. Ad entrare in collisione una Renault Captur, e una Mini Cooper.

Il giovane conducente, di quest’ultima macchina, un ventenne agrigentino è rimasto ferito, e con un’autoambulanza trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato vari traumi sparsi, comunque, non gravi. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti, che si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire i fatti, e stabilire le responsabilità.