Agrigento, bande di ladri in azione: in pochi gironi svaligiate due abitazioni

Bande di ladri in azione, tra San Leone e Maddalusa. Negli ultimi giorni due i furti messi a segno, in altrettante villette, abitate tutto l’anno. Nel primo caso i malviventi si sono intrufolati all’interno di una villetta, in una delle traverse di via Maddalusa, zona abitata sia d’estate che d’inverno.

Dopo aver alzato la finestra posteriore, sganciandola, sono entrati nella casa. Portati via un televisore di 55 pollici, orologi firmati, playstation, dei cellulari, e tablet, e alcune centinaia di euro. Il cane dei proprietari ha abbaiato per tutto il tempo, ma nessuno si è insospettito. Dopo la scoperta la polizia ha avviato le indagini.

Qualche giorno prima, invece, i ladri sono entrati, nell’abitazione di un’anziana ottantenne, in una traversa vicino la chiesa di San Leone. La proprietaria in quei momenti si trovava al letto e dormiva. I responsabili hanno messo tutto a soqquadro. Sono in corso accertamenti per comprendere cosa è stato sottratto.