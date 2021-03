Vullo: “Con le procedure Urbix tutti i servizi saranno migliorati”

Marco Vullo, assessore alla digitalizzazione al Comune di Agrigento, comunica che con l’attuazione delle procedure Urbix ci saranno delle migliorie sostanziali nei servizi e nella funzionalizzazione degli uffici a partire dal settore urbanistico, con il passaggio al cloud nella Pubblica amminitrazione.

“E’ un momento importante nella crescita dell’erogazione dei servizi nel nostro comune con la crescita digitale e l’implementazione di queste procedure tecniche e informatiche per il nostro ente – dice l’assessore Vullo -. Devo ringraziare in questo processo di modernizzazione l’Assessore Principato e i tecnici per l’attivazione delle procedure Urbix in modalità smart working tramite cloud che apporteranno dei vantaggi concreti per far girare al meglio la pubblica amministrazione. Per fare qualche esempio: con il sistema Urbix i dipendenti potranno lavorare da casa anche nei fine settimana senza tenere acceso il computer nella propria postazione di lavoro in Comune.

“Ci sarà una migliore accessibilità ,una velocizzazione e una sicurezza dei servizi e una protezione dei dati che si riverbera positivamente nell’erogazione dei servizi a cittadini e a imprese – continua -. Un altro esempio concreto e non di poco conto è lo smaltimento delle pratiche di sanatoria edilizia per gli anni 2021-2025 che consentono ai tecnici comunali di scegliere orario e luogo di lavoro e renderanno più semplice e veloce smaltire le pratiche pregresse anche al di fuori delle ore ordinarie di lavoro. Il fine di questa amministrazione, conclude l’Assessore Vullo, è proprio rafforzare le pratiche di Information Tecnology trasversalmente in tutti i settori comunali per agevolare gli obiettivi di buon andamento, trasparenza e transizione digitale che sono indispensabili come prescrivono le direttive comunitarie e i fondi che saranno messi a disposizione dal Recovery Plan”.

“Per infrastrutturare al meglio la macchina amministrativa e avere un feed-back costante tra cittadino e ente comunale in termini di efficientamento e rapidità – conclude -, nel raggiungere obiettivi concreti di buone prassi amministrative che vedono in prima linea tutta l’amministrazione Miccichè è necessario seguire questo percorso”.