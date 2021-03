Tenta truffa dello specchietto: denunciato trentenne canicattinese

Avrebbe tentato di mettere in atto la cosiddetta truffa dello “specchietto”, ma la vittima di turno non ha abboccato. Un trentenne di Canicattì, è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti di Caltanissetta, per tentata truffa. L’uomo, che ha numerosi precedenti giudiziari per questo tipo di reato, ha tentato di truffare un cinquantanovenne nisseno, che con la propria auto, stava percorrendo la via Sallemi.

L’automobilista però ha capito tutto, e si è rivolto alla polizia. Il canicattinese si è allontanato ma, poco dopo, è stato rintracciato dagli agenti, e condotto in Questura, dove è stato riconosciuto dalla vittima. Oltre alla denuncia penale, il Questore di Caltanissetta nei confronti del trentenne ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Caltanissetta per i prossimi tre anni.