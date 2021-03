Un ex assessore comunale di Licata, è rimasto ferito in seguito ad un’aggressione. Ha notato tre ragazzi danneggiare parte della villa comunale Regina Elena, e invitandoli a smetterla, per tutta risposta sarebbe stato colpito con una pietra alla testa.

E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi non gravi. I responsabili, poi, si sono dileguati. Sulla vicenda carabinieri e polizia hanno avviato le indagini.