La Fortitudo Agrigento non si ferma più, battuta Cremona

Questa Fortitudo Agrigento non si ferma più. Agrigento, dopo una partita più che mai bella e combattuta batte Cremona. I biancazzurri vincono e convincono con il punteggio di 74 a 61. Nei primi due periodi a prevalere è stato il grande equilibrio, Agrigento ha attaccato a testa bassa e difeso con Chiarastella e Rotondo, impeccabili sotto canestro. I primi due periodi di gioco si sono chiusi con il punteggio di 18 a 15 e 38 a 34.

I biancazzurri hanno retto l’urto degli ospiti e sono riusciti a chiudere in vantaggio. Nel terzo quarto è lì che Agrigento riesce a chiudere il match. Veronesi è inarrestabile, con Grande che chiude in doppia cifra. La squadra di coach Catalani costruisce il vantaggio e chiude in avanti con il punteggio di 55 a 47.

Nell’ultimo quarto coach Catalani mischia le carte, alza la difesa e la sua Fortitudo chiude in crescendo. Dalle retrovie, i biancazzurri sbagliano poco e niente, la “effe” alza ancora il ritmo e Cremona si arrende solo allo scadere. I biancazzurri vincono e sfoderano una prova più che mai matura.