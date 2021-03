Siculiana, dal centro di Villa Sikania scappati quaranta migranti

Fughe di migranti, sono diventate praticamente all’ordine del giorno, al centro di accoglienza “Villa Sikania”, a Siculiana.

Sono circa quaranta gli immigrati, che nel giro di 48 ore, sono riusciti a scappare dalla struttura che, al momento, viene utilizzata come punto di sorveglianza sanitaria anti-Covid per quanti, minorenni non accompagnati soprattutto, sbarcano a Lampedusa.

I carabinieri, con tutte le pattuglie disponibili sul territorio, hanno setacciato “palmo a palmo” Siculiana, e le zone limitrofe e, per strada, sono riusciti ad acciuffare, e a riportare indietro 6 dei fuggitivi.