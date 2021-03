Mercato, Romito Bulades è un nuovo giocatore dell’Akragas. Giordano: “I tifosi meritano una grande squadra”

La società Akragas calcio comunica l’ingaggio dal Marsala del forte esterno di centrocampo Romito Paolo Bulades, classe 1997, originario di Erice, in provincia di Trapani. Il giocatore è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Trapani. Bulades ha militato anche nel Paceco (serie D), nel Gela (serie D), nel Biancavilla (Eccellenza B) e nel Mazara (Eccellenza A). Bulades (nella foto con la Presidente Sonia Giordano) è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento di gruppo con l’Akragas.

La Presidente Sonia Giordano dichiara: “L’ingaggio del talentuoso centrocampista Bulades testimonia ulteriormente la nostra chiara volontà di continuare nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Vogliamo tornare nel calcio che conta il prima possibile e continueremo a rafforzare la squadra per cercare di vincere questo campionato di Eccellenza. I nostri meravigliosi tifosi meritano una grande Akragas e faremo di tutto per non deluderli”.