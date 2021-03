Licata, Villa Regina Elena: ripristinato il polmone verde della città

Con l’obiettivo di restituirle nuovo splendore e di renderla pienamente fruibile alla Cittadinanza, il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore con delega al Verde Pubblico Calogero Scrimali, rendono noto che sono state ultimate le operazioni di pulizia e manutenzione della villa comunale “Regina Elena”, il polmone verde licatese che sorge nel cuore del centro storico. La villa comunale, meta di lunghe passeggiate, di turisti o di famiglie che approfittano delle belle giornate per prendere il sole e rilassarsi, è pronta per essere restituita alla Cittadinanza grazie all’intervento degli operai comunali adibiti al verde pubblico.

“Un intervento molto importante quello messo in atto dall’Amministrazione Comunale – sostiene l’assessore Scrimali – con l’obiettivo di consegnare alla Cittadinanza, nel più breve tempo possibile, la piena e sicura fruibilità degli spazi verdi della nostra Città attraverso importanti interventi di pulizia e manutenzione. Ultimo, in ordine di tempo, il poderoso intervento di pulizia, potatura degli alberi, cura e manutenzione delle aiuole, della villa comunale “Regina Elena”, il polmone verde della nostra città, sito nel centro storico, a pochi metri dall’area portuale. Desidero ringraziare il personale comunale del verde pubblico per la qualità del lavoro realizzato, restituendo decoro ad uno dei più importanti spazi verdi della nostra comunità. Ma gli interventi non finiscono qui – conclude l’assessore Scrimali – infatti, a breve ci occuperemo dell’area verde di Piazza della Vittoria, sito che ospita il monumento dedicato allo sbarco degli americani a Licata”.