Fortitudo, coach Catalani: “È stata una partita difficile, guardiamo subito alla prossima sfida”

La Fortitudo Agrigento, ieri sera, ha battuto Fiorenzuola. I biancazzurri insieme alla Bakery Piacenza guidano la classifica del campionato di serie B. A margine della vittoria di ieri ha parlato coach Michele Catalani. Agrigento tornerà ad allenarsi questo pomeriggio, i biancazzurri mercoledì saranno in campo contro Cremona.

Coach Catalani: “Siamo contenti di aver vinto una partita contro una squadra aggressiva e molto caparbia, che in questo campionato era stata capace di competere con tutte le formazioni di prima fascia. È stata una partita difficile, sicuramente non la nostra prova migliore, però nel momento più complicato siamo stati in grado di ritrovarci e portare a casa la vittoria. Ci prendiamo i due punti e guardiamo subito alla prossima perché già mercoledì torneremo al PalaMoncada per la sfida contro Cremona”.

Classifica:

Bakery Piacenza 26

Moncada Energy Group Agrigento 26

Elachem Vigevano 1955 22

Vaporart Bernareggio 20

Pallacanestro Crema 18

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 18

Bologna Basket 2016 16

Ferraroni Juvi Cremona 1952 14

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 12

Virtus Kleb Ragusa 12

LTC Sangiorgese Basket 10

Coelsanus Robur et Fides Varese 10

Fidelia Torrenova 8

Corona Platina Piadena 8

Pall. Fiorenzuola 1972 8

Green Basket Palermo* 5

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione.