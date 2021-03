Favara, violazione misure anticovid: chiusi circolo ricreativo e bar

Erano intenti a giocare a carte all’interno di un circolo ricreativo, in violazione delle prescrizioni imposte dalle norme anti-Covid. Al responsabile della struttura, e agli avventori, contestate sanzioni amministrative, da 400 euro “a testa”. È successo, l’altro pomeriggio, a Favara, mentre i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento, erano impegnati in un controllo del territorio. Il circolo è stato chiuso per 5 giorni.

Sempre a Favara, precisamente dalle parti di Corso Vittorio Veneto, nel corso di un’altra ispezione i finanzieri hanno sorpreso il titolare di un bar mentre stava per servire ad alcuni clienti delle bevande al bancone, una condotta vietato in zona “arancione”. Tre clienti, inoltre, non avevano la mascherina. Sono state elevate multe da 400 euro ciascuno. L’attività lavorativa è stata chiusa per la durata di cinque giorni.