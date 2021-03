Fortitudo Agrigento sei “Grande”, i biancazzurri battono Fiorenzuola

La tripla di Grande e la stoppata di Veronesi: è questa l’ultima istantanea del big match della 15esima giornata del campionato di serie B. Al termina di una partita più che mai avvincente, Agrigento batte Fiorenzuola e si impone con il punteggio di 83 a 86. Partono meglio i padroni di casa che impongono un parziale di 0-6, grazie al duo: Brighi-Timperi. Agrigento alza il ritmo grazie A Veronesi e Peterson. I padroni di casa chiudono il primo quarto sul +2. E’ Veronesi l’uomo in più di Agrigento, con Chiarastella che sotto canestro prova a materializzare ogni incursione. Fiorenzuola si affida al contropiede e Fowler firma la tripla del 31-23. La partita si accende, Ragagnin prova a ricucire lo svantaggio, ma i padroni d casa non arretrano ed il secondo quarto si chiude sul: 40.38.

Al ritorno da riposo lungo Saccaggi e Veronesi firmano il momentaneo 44-44. La partita è bellissima. Allodi da una parte ed il capitano Chiarastella dall’altra, per un match più che mai equilibrato. E’ Paolone Rotondo ad insaccare 4 punti di fila ed Agrigento chiude il terzo quarto in vantaggio. L’ultimo quarto è un dai e vai di belle giocate. Saccaggi firma la tripla a 2 minuti dalla fine: 81-81. I biancazzurri sentono l’odore della vittoria, palla a Grande e tripla a due secondi dalla fine. I biancazzurri chiudono in avanti una partita più che mai bella e complicata. Vittoria fondamentale per la squadra di coach Catalani, l’ennesima di un campionato avvincente.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Moncada Fortitudo Agrigento 83-86

(22-20; 40-38; 57-63)

Fiorenzuola Bees: Galli 13, Timperi 22; Bracci 8; Rigoni ne; Livelli 10; Allodi 5; Zucchi ne; Fowler 13; Fellegara ne; Bussolo ne; Brighi 6; Ricci 6. All. Galetti

Fortitudo Agrigento: Rotondo 8; Grande 10; Cuffaro; Costi 12; Chiarastella 14; Ragagnin 8; Saccaggi 9; Veronesi 21; Peterson 4 ; Mayer ne. All. Catalani

Arbitri: Zuccolo da Pordenone e Roiaz da Moggia