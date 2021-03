Covid in provincia di Agrigento, boom di nuovi casi: ben 124. Agrigento e Ribera “vedono” la zona rossa

Impennata di casi in provincia di Agrigento, dove nelle ultime 24 ore registrati ben 124 nuovi positivi al Covid-19. Più 67 rispetto a ieri, a fronte di 177 tamponi processati. I nuovi casi: 26 a Palma di Montechiaro, 18 ad Agrigento, 12 a Favara, 11 a Ribera, 10 a Canicattì e Siculiana, 7 a Porto Empedocle, 5 a Cianciana e Sciacca, 4 a Santo Stefano Quisquina, 3 a Campobello di Licata, 2 ad Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Casteltermini, e Raffadali, 1 a Comitini, Racalmuto, e San Biagio Platani.

Situazione critica ad Agrigento e Palma di Montechiaro. I sindaci Micciché e Castellino si dicono preoccupati dell’aumento considerevole del contagio. Il primo cittadino di Agrigento ha chiuso sei scuole. Quello di Palma ha mandato una autovettura con tanto di megafono per tutte le vie e piazze cittadine, al fine di dire alla gente di rimanere a casa. Anche a Ribera un nuovo boom di contagi.

Ci sono anche 2 nuovi ricoverati e 14 guariti. Nessun deceduto. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.863 (1 marzo 2020 – 20 marzo 2021). Gli attuali positivi, adesso sono 978 (più 110 rispetto a ieri), di cui 930 in trattamento domiciliare, e 48 ricoverati ( 35 si trovano in ospedale, 3 in strutture lowcare, e 10 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.725. I deceduti sono 160. I pazienti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 12 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid. Sono 10 i ricoverati in terapia intensiva, 7 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 64.631 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 829 (120 attuali contagiati, 694 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 34 (17 attuali contagiati, e 17 guariti); Aragona 163 (26 attuali contagiati, 134 guariti e 3 deceduti); Bivona 26 (12 attuali contagiati, e 14 guariti); Burgio 14 (6 attuali contagiati, e 8 guariti); Calamonaci 26 (12 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 33 (11 attuali contagiati, 21 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (9 attuali contagiati, 67 guariti, 2 deceduti); Cammarata 36 (3 attuali contagiati e 33 guariti); Campobello di Licata 265 (10 attuali contagiati, 245 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 668 (50 attuali contagiati, 604 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 102 (10 attuali contagiati, 90 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 1 attuale contagiato, e 31 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 45 (23 attuali contagiati, 20 guariti e 2 deceduto); Comitini 14 (8 attuali contagiati, e 6 guariti); Favara 448 (55 attuali contagiati, 388 guariti e 5 deceduti); Grotte 82 (1 attuale contagiato, 79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (5 attuali contagiati e 34 guariti); Licata 474 (10 attuali contagiati, 451 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 9 (4 attuali contagiati e 5 guariti); Menfi 155 (148 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (1 attuale contagiato, 45 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (4 attuali contagiati, 65 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 118 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 354 (84 attuali contagiati, 263 guariti e 7 deceduti); Porto Empedocle 245 (36 attuali contagiati, 204 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 75 (2 attuali contagiati,, e 73 guariti); Raffadali 270 (110 attuali contagiati, 156 guariti, e 4 deceduti); Ravanusa 322 (4 attuali contagiati, 314 guariti, 4 deceduti); Realmonte 65 (8 attuali contagiati, e 57 guariti); Ribera 352 (83 attuali contagiati, 260 guariti e 9 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 84 (4 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 66 ( 7 attuali contagiati, 58 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 23 (6 attuali contagiati e 17 guariti); Santa Elisabetta 36 (7 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 152 (2 attuali contagiati, 145 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 12 ( 11 attuali contagiati, 4 guariti e 1 deceduto); Sciacca 545 (105 attuali contagiati, 425 guariti e 15 deceduti); Siculiana 116 (40 attuali contagiati, 74 guariti, 2 deceduti); Villafranca Sicula 13 (10 attuali contagiati, e 3 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 73 casi (61 attuali contagiati e 12 guariti).