Agrigento, ladri in azione al viale: svuotato distributore automatico di sigarette

I ladri dei distributori automatici di sigarette sono tornati a colpire nel centro di Agrigento. Come già accaduto nelle settimane scorse in via Dante, ieri notte, i malviventi hanno preso di mira l’apparecchio di una tabaccheria, in una zona centrale della città, precisamente al viale della Vittoria, a pochi passi da piazza Cavour.

I responsabili, quasi sicuramente con l’utilizzo di un piede di porco, e forse anche di un piccolo flex, hanno scassinato la serratura del distributore, poi si sono impossessati di decine di stecche di sigarette, di varie marche. Nel corso della razzia sono riusciti ad aprire anche la cassetta contenente il denaro, e l’hanno svuotata completamente.

La scoperta del furto è stata fatta dai proprietari, l’indomani mattina, prima dell’orario di apertura dell’attività lavorativa. Subito si sono rivolti al 112, e nelle ore successive, hanno presentato la denuncia. I titolari si sono, fra l’altro, riservati di formalizzare un dettagliato inventario di quel che è stato portato via.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Dopo è stato il turno del personale della Scientifica.