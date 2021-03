Licata, in fiamme furgone di azienda prodotti ittici

Devastato da un incendio, un furgone di proprietà di una ditta, che commercializza prodotti ittici. Ancora sconosciuta l’origine del rogo. Privilegiato il dolo, anche se in mancanza di certezze non viene escluso il fatto accidentale.

Le fiamme si sono sviluppate l’altra sera. A prendere fuoco un Iveco 35, parcheggiato in una strada, tra le centrali Corso Umberto Argentina, e via Egitto, nel centro abitato di Licata.

La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti e passanti. A scongiurare il peggio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri in pochi attimi hanno circoscritto e spento l’incendio, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco, e i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti.