Controlli anticovid, chiuso pub ad Aragona. Elevate altre multe. Denunciato ubriaco alla guida

Un pub chiuso e diverse multe per violazioni anticovid, un ubriaco alla guida denunciato, e un arresto per allaccio abusivo alla rete del gas metano. Sono i risultati ottenuti negli ultimi giorni, nel corso dei controlli, coordinati dalla Compagnia dei carabinieri di Canicattì, finalizzati al contrasto della diffusione della pandemia di Covid-19, ed al rispetto della vigente normativa anti-contagio.

Ad Aragona i militari dell’Arma hanno chiuso un pub in pieno centro cittadino. Il noto locale già l’estate scorsa era assurto alle cronache per avere organizzato, durante la pandemia degli affollati aperitivi in piazza. Nell’ultima ispezione contestati a 4 avventori il mancato rispetto delle prescrizioni anticovid. E’ stata disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni, ed elevate multe per 2.000 euro.

Un altro esercizio sanzionato dai carabinieri ad Aragona è stato un bar del centro, dove sono state comminate due sanzioni di 400 euro ad altrettanti avventori, sorpresi mentre non rispettavano le regole.

L’attività dei carabinieri della Stazione di Aragona ha anche permesso di arrestare un pregiudicato che, il 16 marzo, all’esito di un mirato controllo da parte dei militari, è stato sorpreso ad alimentare la propria abitazione, mediante un allaccio fraudolento alla rete di distribuzione del gas metano, realizzato rompendo il sigillo che era già stato apposto al contatore dell’energia. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

E per scongiurare gli sconfinamenti da e per la zona rossa di Raffadali, i militari dell’Arma hanno fermato nel centro di Aragona un giovane di Raffadali, sorpreso alla guida in stato di alterazione, causato dall’assunzione di bevande alcoliche. Sottoposto all’alcol test è risultato positivo con un valore ben superiore al limite consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente, e lo stesso multato di 533 euro, perché responsabile di avere violato la zona rossa del comune di residenza.