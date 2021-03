Via libera al vaccino AstraZeneca: “E’ sicuro. Nessun rischio per la salute”

“Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi, ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri”. Lo ha detto la direttrice di Ema Emer Cooke. Quindi l’Ema ha dato il via libera al vaccino Astrazeneca, perché “Non ci sono rischi per la salute”. Secondo l’Authority del farmaco Ue il vaccino Astrazeneca non è legato ad un maggiore rischio trombosi.

I casi registrati dopo la somministrazione del vaccino “sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata”, ha affermato Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza). Secondo l’Ema vaccinando milioni di persone è “inevitabile che si verifichino casi inattesi”. L’Ema ha concluso che il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace, ma tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici.