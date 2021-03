Opportunità per chi vuole lavorare nel mondo alberghiero e della ristorazione

Bluserena Spa, compagnia alberghiera leader in Italia con 12.000 posti letto in 13 grandi resort 4 e 5 stelle, titolare anche del Serenusa Village di Licata, avvia stage rimborsati con corsi di formazione gratuiti in area alberghiera e ristorazione. Alle Academy di Bluserena possono partecipare aspiranti direttori d’hotel, economi, segretari di ricevimento, addetti uffici booking/qualità e prevenzione/risorse umane, cuochi, camerieri, baristi.

In collaborazione con Istituto Mecenate, ente di formazione di Pescara, Bluserena offre opportunità di stage rimborsati e formazione per giovani che vogliano far carriera nel settore alberghiero, della ristorazione, del management d’hotel. Soddisfazione per l’iniziativa di Bluserena Spa viene espressa dal sindaco di Licata, Pino Galanti, e dal presidente del consiglio comunale, Giuseppe Russotto.

“Per i nostri giovani – è il commento di Galanti e Russotto – si tratta di un’ottima opportunità per ottenere, gratuitamente, la possibilità di formarsi e, successivamente, lavorare nel mondo del turismo e della ricettività. Ringraziamo Bluserena Spa per l’iniziativa ed invitiamo tutti coloro i quali fossero interessati ad approfittare di questa possibilità che arriva in un momento in cui viviamo una crisi economica senza precedenti”.

La partecipazione alle Academy Bluserena è gratuita e prevede una iniziale fase teorica online seguita da uno stage rimborsato in una delle strutture Bluserena nella stagione estiva 2021. I corsi andranno avanti sino ad aprile, ci sono ancora posti disponibili soprattutto per i corsi di cucina e sala-bar. Ecco tutti i dettagli:

Cucina e Sala-Bar Academy – Cosa c’è da sapere

Le Academy Cucina e Sala-Bar si rivolgono a giovani motivati ad acquisire competenze ed esperienze nel settore della ristorazione alberghiera e nei reparti sala e bar

Hotel Academy – Cosa c’è da sapere

La Hotel Academy è rivolta a giovani motivati a specializzarsi con un percorso teorico e pratico nel settore alberghiero. Previsti diversi corsi di formazione: Front e Back office, Risorse Umane, Economato e Ufficio Acquisti, Qualità e Prevenzione.

Academy Direzione d’Hotel – cosa c’è da sapere

Infine, uno speciale corso Direzione d’Hotel, rivolto a quanti abbiano ricoperto ruoli di responsabilità nel turismo o nella ristorazione, e aspirino alla Direzione.

Tutti i partecipanti ai corsi, a seguito del periodo di formazione online, saranno inseriti nella squadra Bluserena per uno stage rimborsato da svolgersi in uno dei resort e hotel del Gruppo durante la stagione estiva 2021.

Per tutte le informazioni utili e per candidarsi è possibile consultare la sezione “Lavora con noi” del sito www.bluserena.it