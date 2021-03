Carta di credito clonata: arriva un’altra denuncia. Sottratti soldi ad agrigentino

Si è presentato all’Ufficio denunce della polizia di Stato, dove ha raccontato, che ignoti malviventi, gli hanno sottratto 150 euro dalla sua carta di credito, quasi sicuramente, dopo averla clonata. Si tratta di 57enne di Agrigento, ultima “vittima” in ordine di tempo, di una frode informatica.

Si tratta dell’ultima frode, di una lunga serie di casi analoghi, avvenuti in provincia di Agrigento. Negli ultimi mesi sono in costante aumento le iscrizioni in ordine ai reati informatici.

I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la nuova denuncia a carico di ignoti e, ancora una volta, trasmetteranno l’incartamento a Palermo, affinché la polizia Postale possa occuparsi delle indagini. La speranza è, naturalmente, che si possa arrivare all’identificazione dei responsabili.