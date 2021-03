Axpo Italia e Fortitudo Agrigento: rinnovata la partnership all’insegna dello sport

Sei anni di collaborazione che non si fermano neanche in un contesto difficile ed anzi rinnovano gli impegni. Ancora una conferma per la partnership tra Axpo Italia, terzo operatore sul mercato libero dell’energia in Italia, e Fortitudo Agrigento che si vedrà nuovamente affiancata dall’azienda nella sua rincorsa alle ambizioni di rimanere prima in classifica nel Girone B1 del Campionato Italiano di Basket di Serie B. Ambizioni rilanciate anche dalla recente qualificazione alla Coppa Italia dopo la vittoria su Bernareggio.

Una collaborazione che, per Axpo Italia, si inserisce nel solco di un sostegno alle discipline sportive nazionali, particolarmente importante in un anno caratterizzato dalle pesanti restrizioni dovute alla pandemia in atto e al mancato supporto da parte dei tifosi durante le competizioni di tutte le discipline, basket compreso.

“Ricorderemo quest’ultimo anno come un vero incubo – sostiene Gabriele Moncada, presidente di Fortitudo Agrigento. “Un anno segnato dalla pandemia e in cui lo sport ha subito una battuta d’arresto incredibile, forse la peggiore dal secondo dopoguerra, perdendo la sua più importante risorsa, ovvero il pubblico, sia in termini di sostegno economico ma anche relativamente allo stimolo e allo scopo finale che lo sport ha, ovvero quello di dare spettacolo e creare coinvolgimento. In un momento così complesso, anche dal punto di vista societario per la Fortitudo, Axpo è stata presente decidendo di continuare ad investire nel nostro progetto, nella nostra visione e mission, fattore questo che oltre ad essere importante sostegno economico è stato per noi motivo di stimolo a continuare e a non interrompere un percorso ormai ultra cinquantennale”

“I piani ambiziosi della Fortitudo Basket Agrigento, una realtà cestistica attiva da oltre cinquant’anni sul territorio e che si pone obiettivi di sviluppo importanti che vanno anche oltre al basket, ci appassionano e inorgogliscono. Sostiene Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia. Siamo quindi particolarmente contenti di aver rinnovato il nostro sostegno e che il nome di Axpo possa essere associato al supporto allo sport italiano, soprattutto in un momento in cui ne ha particolarmente bisogno, e ai valori di lealtà, capacità di fare squadra, forza e determinazione che da sempre caratterizzano anche la nostra azienda e il contributo che vogliamo portare all’economia nazionale e al suo rilancio in ottica sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

Quella di Axpo Italia per Fortitudo Agrigento è una Partnership Gold e prevede un pacchetto di visibilità per Axpo che parte dalla presenza del logo sulla maglia ufficiale da gioco e sull’abbigliamento sportivo della squadra, led luminosi a bordo campo, in sala stampa, adesivi da 1,5m in campo. Il brand Axpo compare inoltre sul coprimaglia da gioco e sul pannello interviste a bordo campo, nonché nelle grafiche condivise sui canali della squadra prima, durante e dopo ogni partita.

About Axpo: Da oltre 100 anni il Gruppo Axpo produce e fornisce energia con la competenza di un leader nel trading energetico a oltre 3 milioni di persone e migliaia di aziende.

Nata in Svizzera nel 1914, Axpo è presente oggi in oltre in oltre 30 paesi in Europa, negli Stati Uniti e in Asia e occupa 5.000 persone che combinano competenze nella produzione di energia elettrica sostenibile e capacità di innovare grazie alla ricerca. Sostenibilità e affidabilità sono i valori fondanti di Axpo per lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la filiera energetica, dalla produzione alla fornitura per il cliente finale.

Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player con una presenza lungo l’intera catena dell’energia, terza in Italia nel mercato libero. Axpo Italia porta l’esperienza internazionale del gruppo Axpo all’interno dei mercati locali, creando valore all’interno della filiera dell’energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rappresentato dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività di un’azienda. Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma.

Fortitudo Moncada Agrigento del patron Gabriele Moncada, squadra che ha giocato i playoff di serie A2 (seconda serie nazionale), è una società che nell’ultimo decennio è riuscita ad ottenere ottimi risultati sportivi conseguendo varie promozioni consecutive e riuscendo ad arrivare dalla serie C regionale al secondo Campionato nazionale denominato «A2». Tra i suoi obiettivi quello di ripagare la fiducia e l’attaccamento dei suoi tifosi e degli sponsor dimostrandosi sempre efficiente, sia dentro che fuori dal campo. Durante l’anno sportivo, inoltre, contribuisce ad attività di volontariato e di assistenza a soggetti meno abbienti.

Il PalaMoncada, impianto sportivo inaugurato nel 2010, ha una capienza posti di circa 3000 persone. La struttura è composta, oltre che dal campo di gioco, anche da un’ala dedicata agli uffici per lo staff, un’area relax, lo store dedicato al merchandising, una moderna sala stampa, una palestra e alcuni campetti all’aperto in via di realizzazione. Accanto al PalaMoncada vi è la “Foresteria Moncada”, struttura composta nei piani superiori da 13 camere singole con servizi ed un’area comune con cucina. Nei piani inferiori, oltre agli uffici, vi è una moderna mensa al quotidiano servizio degli atleti e dello staff, ed un asilo nido curato da professionisti del settore.