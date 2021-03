Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare: Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro al centro dell’attenzione del Governo Musumeci. Adesso Roma faccia la sua parte. “Il triangolo di Comuni di Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro, ancora al centro dell’ attenzione del Governo Musumeci”. Così il deputato regionale Giusi Savarino.

“Ieri sera la giunta regionale ha asseverato un progetto che prevede il riassetto dei centri urbani comunali, con una richiesta complessiva di finanziamento di 30 milioni di euro – aggiunge Savarino -. Ringraziato il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone per l’attenzione che prestano alla mia provincia, ed in particolar modo al mio Comune d’origine. Ringrazio i Sindaci dei Comuni di Ravanausa, Palma di Montechiaro e Licata per l’impegno profuso nella redazione dei progetti. Questa sinergia è la strada giusta per ottenere buoni risultati. Adesso la palla passa a Roma, speriamo che anche lì abbiano la stessa sensibilità e velocità del governo Musumeci”.