Agrigento. Acquista il cellulare online, ma non è mai arrivato

Acquista online uno smartphone di ultima generazione, ed effettua un bonifico di 1.200 euro, ma del telefono cellulare nessuna traccia. Non è mai arrivato a destinazione. A denunciare il raggiro, dopo avere “scucito” la somma in denaro, un 33enne di Agrigento.

La trattativa anche in questo caso è andata avanti via internet, e quando attraverso un bonifico, sono stati accreditati i soldi per l’acquisto del prodotto, il “venditore” si è volatilizzato nel nulla.

Da qui la denuncia del malcapitato all’Ufficio denunce, della Questura agrigentina. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini nella speranza di risalire al malvivente, che ha incassato 1.200, e chissà da quanti altri soggetti sparsi per la Penisola.