Vaccino Astrazeneca, l’Italia sospende l’utilizzo in via precauzionale

L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha sospeso precauzionalmente la somministrazione del vaccino AstraZeneca, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, come Germania e Francia.

L’Agenzia italiana del farmaco comunica che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, “incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale, per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.