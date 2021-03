Palma, lettera con messaggio intimidatorio a consigliere. Castellino: “Vile atto”

Una lettera intimidatoria scritta al computer è stata indirizzata al consigliere comunale d’opposizione di Palma di Montechiaro, Salvatore Malluzzo. La lettera è arrivata tramite posta direttamente al Comune. “Sei un bastardu, dimettiti m….”. Questo, testualmente, il contenuto del messaggio intimidatorio. A quanto pare, non sarebbe stata ancora formalizzata la denuncia.

“Avendo appreso della lettera intimidatoria rivolta al Consigliere comunale Malluzzo – dice il Sindaco Stefano Castellino – condanno questo vile atto e ribadisco che questi gesti, non possono appartenere ad un società civile e non piegheranno mai la comunità palmese e la voglia di affermare con forza la sua vera immagine. Pochi idioti non potranno mai intaccare l’immagine della città ed intaccare la vita amministrativa. Esprimo a nome mio, dell’Esecutivo e della Città che ho l’Onore di Rappresentare, la totale vicinanza e solidarietà al consigliere Malluzzo”.

Anche il presidente del Consiglio comunale, Domenico Scicolone ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà al Consigliere Malluzzo. “Esprimo la solidarietà mia – dice – è anche dell’intera massima assise cittadina che presiedono e rappresenta per l’inqualificabile atto, che condanniamo senza se e senza ma, subito dal Consigliere Malluzzo. Il Consiglio Comunale continua la sua azione senza nessun arretramento e nell’escluisivo interesse della Città”.