Licata, il consigliere Enzo Graci aderisce a Forza Italia

Il consigliere comunale di Licata, Enzo Graci, imprenditore agricolo, ha aderito a Forza Italia, riconoscendosi nelle posizioni politiche dell’onorevole Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia.

In proposito esprimono apprezzamento lo stesso Gallo, la commissaria provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore comunale a Licata, Giuseppe Ripellino, ed il commissario di Forza Italia a Licata, Rosario Cilia, che affermano: “L’adesione dell’amico Enzo Graci rappresenta un plus valore per il partito di Forza Italia nel territorio licatese. Graci, imprenditore agricolo, conosce bene le istanze locali, legate soprattutto ad uno dei settori portanti l’economia del luogo, ovvero l’agricoltura. In sinergia con il governo regionale si potrà pertanto stabilire un proficuo collegamento al fine di promuovere lo sviluppo agricolo, e non solo, di Licata”.