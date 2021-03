Giusi Parolino medaglia d’oro tricolore e record siciliano

Si sono svolti a Viterbo, nella tre giorni di gare, i Campionati Italiani lanci lunghi invernali 2021 over 35. Da venerdì 12 a domenica 14 marzo, l’impianto del Campo Sportivo Scolastico dedicato al prof. Irnerio Condurelli, ha ospitato la rassegna tricolore che assegnava 89 titoli tra uomini e donne di tutte le categorie. La manifestazione è stata organizzata, rispettando rigorosamente tutte le norme anti Covid, dalla locale società Atletica Viterbo con il supporto del Comitato Provinciale e Regionale della Fidal, e con l’importante aiuto del gruppo GGG.

Nella mattinata di sabato 13 marzo, l’agrigentina Giusi Parolino, atleta della Sal Catania, con la misura di m.31,58 ha vinto la medaglia d’oro tricolore e l’ennesimo titolo di campionessa italiana, e come se non bastasse stabilisce il nuovo record siciliano che già la stessa atleta aveva stabilito nel 2019. In particolare la misura stabilita nel giavellotto, in questa prestigiosa competizione, dalla brava e tenace Giusi Parolino, la porta tra le top europee e mondiali di categoria.

“Finalmente la mia Gara perfetta – commenta la campionessa del giavellotto– per me non è soltanto una vittoria ma una grande soddisfazione; una sequenza di sei lanci buoni e senza errori, che hanno dimostrato che 2 anni di sacrifici e allenamenti ti ripagano con grandi risultati. Considero questa misura un nuovo punto di partenza – continua Giusi -, perchè quando in una gara per 4 lanci (evento molto raro) superi un record, vuol dire che si può ancora fare di più. Grazie sempre e per sempre ad Emanuele Serafin, sia per tutti i programmi ma soprattutto per la pazienza di aver sempre creduto in me, è a lui che dedico questa ennesima vittoria. Un ringraziamento particolare a Carlo Sonego per i preziosi consigli e ai miei amici che credono in me. Il mio motto ‘Memento Audere Semper’ (ricordati di osare sempre)”.