Di Mauro: “Inaugurazione hub vaccinale provinciale, segnale forte nella lotta al Covid”

Roberto Di Mauro,Vicepresidente vicario dell’Ars, a margine dell’inaugurazione dell’hub provinciale di Agrigento al Palacongressi di Villaggio Mosè, ritiene la giornata di oggi fondamentale per dare assistenza ai cittadini e garantire una decisa accelerazione alla lotta al Covid 19. “Nella lotta al covid aver aperto un hub provinciale è un deciso passo in avanti nella battaglia a questo male invisibile e letale che da più di un anno blocca le nostre vite – afferma Di Mauro -. La concertazione istituzionale tra Regione, Ente Parco, Asp e Protezione Civile ha dato un risultato concreto e darà uno slancio alle vaccinazioni. Il Palacongressi, una struttura spaziosa e funzionale è già attrezzata per garantire i livelli di sicurezza e di assistenza con 42 postazioni che nel giro di poco tempo a regime permetterà fino a 4000 mila vaccinazioni al giorno.

“Tra l’altro l’Asp di Agrigento sta potenziando la dotazione organica in questa fase emergenziale che è indispensabile per migliorare l’assistenza e i servizi sanitari sul territorio – continua -. Già da oggi si è iniziato questo cammino senza soste, dispiace che qualcuno vuole fare polemiche fuori luogo e in questo momento strumentalmente lancia messaggi distorti e che possono creare divisioni senza alcuna motivazione valida. Io mi batterò e seguirò il cammino di questo hub come tutte le altre strutture vaccinali in provincia nella direzione del buon andamento e della velocizzazione del sistema per arrivare quanto prima all’immunità di gregge. A oggi non c’è altra strada che la vaccinazione e i siciliani e gli agrigentini devono essere messi in condizione di tutelare la propria salute per sé e per gli altri e le Istituzioni devono essere collaborative e incisive”.