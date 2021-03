Agrigento, sotto effetti alcolici tenta di forzare posto di controllo: denunciata 27enne

Tenta di forzare il posto di controllo, allestito dalla polizia Municipale, in viale Emporium, altezza con l’incrocio con via Gela, con tanto di ordinanza del sindaco di Agrigento, che di fatto stabilisce in questa zona, il divieto di accesso a San Leone per i non residenti.

E’ stato, subito richiesto, l’intervenuto anche dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Senza non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare l’autovettura, con a bordo due ragazze agrigentine, entrambe ventisettenni. La conducente, in evidente stato di alterazione, è stata sottoposta all’esame dell’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolico, ben oltre il limite consentito dalla legge.

La donna alla guida, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente.