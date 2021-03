Agrigento, tre evasioni in sei giorni: 28enne arrestato e portato in carcere

Tre evasioni dai domiciliari in sei giorni. Poi un ‘via vai’ tra il ritorno ai domiciliari, e il carcere, ma solo il tempo per la convalida. Alcuni giorni fa era stato nuovamente sottoposto in regime di arresti domiciliari. Adesso i giudici della Corte di Appello di Palermo hanno disposto l’aggravamento della misura a carico di Alessandro Rizzo, ventottenne, di Agrigento, negli ultimi anni, più volte coinvolto in procedimenti giudiziari.

Il giovane è stato prelevato dalla sua abitazione di Favara, dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, dopo le formalità di rito in caserma, accompagnato nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Rizzo, tra l’1 e il 7 marzo, era finito nei guai per ben volte, allontanandosi dai domiciliari.