Agrigento, torna dopo un lungo periodo e trova la casa svuotata di tutto

E’ ritornato ad Agrigento, dopo alcuni mesi, e appena aperta la porta di casa, l’ha trovata completamente svuotata. Quasi sicuramente, ignoti ladri, approfittando dell’assenza prolungata del proprietario, un 51enne, impiegato, di Agrigento, attualmente residente per lavoro, in Lombardia, si sono portati via tutti i mobili, dopo averli smontati, suppellettili e altri materiali.

E’ successo in via Mario Rapisardi, nella zona a valle della via Manzoni. Il proprietario, dopo l’amara scoperta, ha dato l’allarme al centralino del 112. Sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, agli ordini del commissario capo Francesco Sammartino.

Le indagini mirano ad accertare se è stata opera di una banda specializzata, oppure l’azione di semplici balordi. Probabile che gli autori hanno pianificato il “raid” da tempo, ben sapendo dell’assenza prolungata del proprietario, per poi iniziare un vero e proprio “trasloco”, con tanto di arredi e vari materiali, portati via.