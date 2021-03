Senza patente alla guida di un camion sequestrato: maxi multa per empedoclino

Trovato alla guida di un camion senza la patente, e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, per mancanza di polizza assicurativa. Protagonista un trentaquattrenne di Porto Empedocle finito nei guai. A suo carico sono scattate delle sanzioni per complessivi 6 mila euro, mentre il camion è stato nuovamente sequestrato ai fini della confisca.

Tutto quanto è successo lungo la strada statale 115, in territorio empedoclino. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, durante un giro di perlustrazione hanno notato, su una piazzola di sosta, un camion fermo con le quattro frecce accese.

Si sono subito avvicinati per cercare di capire se il conducente avesse bisogno d’aiuto. Il controllo del mezzo ha fatto emergere le irregolarità. Era stato, infatti, sottoposto a fermo amministrativo per mancanza di assicurazione, mentre il conducente non aveva il documento di guida.