Covid in provincia di Agrigento, 58 nuovi casi e due vittime (a Palma di Montechiaro)

In provincia di Agrigento, nelle ultime 24 ore, accertati 58 nuovi casi positivi da Covid-19: 15 in più rispetto a ieri, a fronte di 374 tamponi processati. I nuovi casi: 10 a Sciacca, 6 a Raffadali e Ribera, 5 a Calamonaci e Palma di Montechiaro, 4 ad Agrigento, Favara e Porto Empedocle, 3 a Casteltermini, 2 a Villafranca Sicula, 1 ad Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Canicattì, Cianciana, Lucca Sicula, Ravanusa, San Giovanni Gemini, e Santa Margherita Belice.

In provincia di Agrigento, ci sono anche 2 nuovi ricoverati, e 11 guariti. Purtroppo da registrare 2 deceduti, entrambi a Palma di Montechiaro, così come comunicato dal sindaco Castellino. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.451 (1 marzo 2020 – 13 marzo 2021). Gli attuali positivi sono 723 (più 46 rispetto a ieri), di cui 686 in trattamento domiciliare, e 37 ricoverati (33 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.571. I deceduti sono 157. I pazienti ricoverati si trovano: 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 2 Sciacca hotel Covid. Sono 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, entrambi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 60.474 tamponi.