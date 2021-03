Agrigento, lanciano pietre contro i veicoli: colpito un autobus

Pietre contro i veicoli in transito, del viadotto “Garibaldi”, a pochi passi dalla strada statale 189. in territorio di Agrigento. Alcune di queste hanno colpito un autobus per il trasporto extraurbano. Solo grazie all’abilità, e alla prontezza di riflessi del conducente, non c’è scappato l’incidente.

Autori della “bravata”, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, alcuni ragazzini fuggiti velocemente, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, per evitare guai. A parte la comprensibile paura, nessuna persona a bordo del pullman, è rimasta ferita.

I poliziotti della sezione Volanti, e i carabinieri, hanno avviato le indagini, per risalire agli autori del raid. I vandali hanno scagliato le pietre, da un punto imprecisato dell’area, all’indirizzo dei veicoli di passaggio dal viadotto. Ad essere centrato un bus sul parabrezza, rimasto “scheggiato”.