Agrigento, l’aggressione a colpi di chiave inglese a commerciante: preso l’autore

Con una chiave inglese, si era scagliato contro il proprietario di una ferramenta, colpendolo al volto. Dopo alcune indagini i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, con il prezioso ausilio dei carabinieri, hanno identificato e rintracciato l’aggressore, che non ha confessato. Si tratta di R.A., sessantenne di Agrigento, denunciato per l’ipotesi di reato di lesioni gravissime.

“Ringraziamo anche i cittadini che hanno contribuito a questo risultato”, ha detto il capo delle Volanti Francesco Sammartino, nel corso della conferenza stampa. Sul movente del gesto sono in corso ulteriori indagini.

Teatro del fatto la via Imera, ad Agrigento. Il commerciante, ridotto in una maschera di sangue, è stato soccorso da alcuni familiari, e trasportato in ambulanza al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. I medici gli hanno diagnosticato un brutto trauma cranico-facciale, e la frattura della mandibola.