Agrigento, imbrattato cartello lavori chiosco in costruzione

Si seguono varie piste investigative, per risalire al movente del ritrovamento di alcune X, realizzate con una bomboletta spray, a coprire le scritte del cartello di cantiere, con i dati sui lavori da eseguire, e le relative autorizzazioni, apposto davanti ad un chiosco sulla spiaggia, di prossima apertura, nei pressi del lungomare di San Leone.

Le indagini portate avanti dai poliziotti della sezione Volanti, e coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Privilegiata l’ipotesi di un avvertimento, ma in mancanza di certezze, non si esclude il raid vandalico.

Il chioso è attualmente in fase di costruzione, in attesa di accogliere un’attività lavorativa. Il raid è stato attuato, verosimilmente, in piena notte. Ignoti hanno raggiunto la zona e, da lì a poco, con l’uso della vernice spray, hanno imbrattato il cartello. Poi si sono allontanati velocemente. La scoperta l’indomani mattina.