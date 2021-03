Incidente stradale sulla 189: utilitaria si ribalta: ferito pensionato

Un pensionato settantenne, di Milena, è rimasto ferito in un incidente stradale, che si è verificato lungo la statale 189 – la Agrigento-Palermo -, nei pressi del bivio per Aragona, in territorio di Favara. L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, per cause che sono ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata, pare, dopo un impatto con una Bmw.

L’automobilista è stato subito soccorso da alcuni automobilisti in transito, ed una volta estratto dall’abitacolo, con un’autoambulanza, trasferito al vicino pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, di Agrigento. Non verserebbe in gravi condizioni. I carabinieri hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire il sinistro, e cosa effettivamente ha innescato il ribaltamento dell’utilitaria. La dinamica è tutta ancora da chiarire.