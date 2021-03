Covid, accertati 70 nuovi casi (17 casi ad Agrigento). A Canicattì contagiati due dipendenti comunali

Accertati 70 nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento, più 24 rispetto a ieri, a fronte di 492 tamponi processati. I nuovi casi: 17 ad Agrigento, 14 a Porto Empedocle, 11 a Ribera, 8 a Sciacca, 4 a Raffadali e Santa Elisabetta, 3 a Favara e Villafranca Sicula, 2 a Canicattì, 1 ad Aragona, Campobello di Licata, e Palma di Montechiaro, 1 a Sant’Angelo Muxaro. La gran parte dei positivi a Porto Empedocle sono migranti, alloggiati sulle navi quarantena (Allegra e Adriatica). Altri migranti positivi al Covid, invece, si trovano nel centro di “Villa Sikania”, a Siculiana. Situazione non più sotto controllo a Raffadali, dove c’è stata un’impennata di casi, e il sindaco Cuffaro, è stato costretto a chiedere la “zona rossa”.

“Escalation di contagi oggi ad Agrigento. Si sono registrati 17 nuovi casi a fronte di 10 guariti. Il totale delle persone in trattamento oggi 10 marzo è quindi di 66. E anche se l’Asp parla di 7 casi da attribuire a migranti isolati presso il centro di accoglienza S. Giuseppe Maria Tomasi, la situazione è sempre molto seria”, dice il sindaco Franco Miccichè.

“Pervenute da parte dell’Asp 2 notifiche di fine isolamento e 2 per nuovi casi di positività. Questi ultimi, nello specifico, si riferiscono a due dipendenti comunali operanti ai servizi demografici. Così come da protocollo si sta provvedendo al tracciamento dei soggetti con cui hanno avuto stretto contatto al fine di attuare le procedure previste dalla normativa in materia di contenimento dei contagi. A scopo precauzionale gli uffici demografici (stato civile, elettorale e anagrafe) rimarranno chiusi al pubblico domani 11 e venerdì 12 marzo.

Saranno garantiti i servizi essenziali (dichiarazione di nascita e denuncia di morte) attraverso il numero 328 2722491. Si informa altresì che il termine di rinnovo delle carte di identità scadute o in scadenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 così come disposto dalla modifica dell’art. 104 D.L.18/2020, cosiddetto Cura Italia”, afferma il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura.

Ci sono anche 3 nuovi ricoverati, e 32 guariti. Nessun deceduto. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.292 (1 marzo 2020 – 10 marzo 2021). Gli attuali positivi sono 631(più 38 rispetto a ieri), di cui 594 in trattamento domiciliare, e 37 ricoverati (33 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.506. I deceduti sono 155. I pazienti ricoverati si trovano: 26 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 2 Sciacca hotel Covid. Sono 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, entrambi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 59.117 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 759 (66 attuali contagiati, 678 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 28 (14 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 153 (22 attuali contagiati, 128 guariti e 3 deceduti); Bivona 18 (6 attuali contagiati, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 18 (4 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 30 (12 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (26 attuali contagiati, 50 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 260 (14 attuali contagiati, 236 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 624 (22 attuali contagiati, 588 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 96 (5 attuali contagiati, 89 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 29 (11 attuali contagiati, 16 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 407 (18 attuali contagiati, 384 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 35 (1 attuale contagiato e 34 guariti); Licata 466 (18 attuali contagiati, 435 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 8 (3 attuali contagiati e 5 guariti); Menfi 155 ( 2 attuali contagiati, 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (2 attuali contagiati, 44 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (14 attuali contagiati, 55 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 2 attuali contagiati, 117 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 278 (27 attuali contagiati, 246 guariti e 5 deceduti); Porto Empedocle 294 (84 attuali contagiati, 205 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 219 (70 attuali contagiati, 145 guariti, e 4 deceduti); Ravanusa 319 (4 attuali contagiati, 311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (1 attuale contagiato, e 56 guariti); Ribera 289 (22 attuali contagiati, 259 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 82 (2 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 60 ( 6 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 18 (1 attuale contagiato e 17 guariti); Santa Elisabetta 36 (7 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 151 (5 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 7 ( 3 attuali contagiati, 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 494 (80 attuali contagiati, 399 guariti e 15 deceduti); Siculiana 97 (42 attuali contagiati, 54 guariti, 1 deceduto); Villafranca Sicula 9 (6 attuali contagiati, e 3 guariti).