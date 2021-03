La rissa di Porto Empedocle, applicati quattro Daspo

Il Questore della provincia di Agrigento Rosa Maria Iraci, al fine di scongiurare episodi di violenza, e la commissione di reati in occasione di manifestazioni calcistiche e sportive in genere, ha disposto l’irrogazione del Daspo (il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive), con interdizioni dai 3 ai 4 anni, a quattro soggetti di Porto Empedocle, arrestati per rissa nei giorni scorsi, vietando loro l’ingresso, e la sosta nei pressi degli impianti sportivi durante gli incontri, ed il transito nelle strade interessate dal passaggio delle squadre e dei supporters.

Tali provvedimenti sono scaturiti da un evento verificatosi lo scorso 1 marzo, nel quartiere denominato “degli Indiani”, in contrada “Vincenzella, all’ingresso dell’abitato empedoclino, quando i quattro giovani erano rimasti coinvolti in una violenta scazzottata per futili motivi. Alla vista della polizia di Stati i rissanti cercavano di dileguarsi. Gli agenti del Commissariato “Frontiera” riuscivano ad identificare i quattro che, nel tentativo di divincolarsi per sfuggire al controllo, percuotevano gli agenti con calci e pugni, e li costringevano alle cure del caso presso il locale nosocomio.

Negli ultimi 12 mesi, conseguentemente ad eventi simili, la Questura di Agrigento ha irrogato in provincia oltre 100 Daspo e più di 30 Dacur, ossia il divieto di frequentare determinati esercizi pubblici, dove i sanzionati si sono resi responsabili di condotte violente. (Nella foto un momento della rissa)