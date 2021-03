Covid in provincia di Agrigento, 46 nuovi casi e un morto a Raffadali

Sono 46 i nuovi casi positivi di Covid-19: più 27 rispetto a ieri, registrati nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento, a fronte di 438 tamponi processati. I nuovi casi: 12 a Sciacca, 7 a Raffadali, 6 ad Agrigento, 4 a Favara, 3 ad Aragona, Campobello di Licata, e Casteltermini, 2 a Palma di Montechiaro, e Ribera, 1 a Caltabellotta, Canicattì, Menfi, e Santa Margherita Belice. Ci sono anche 4 nuovi ricoverati, e 35 guariti. E c’è un deceduto, a Raffadali. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.222 (1 marzo 2020 – 9 marzo 2021). Gli attuali positivi sono 593 (più 10 rispetto a ieri), di cui 556 in trattamento domiciliare, e 37 ricoverati (34 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.474. I deceduti sono 155. I pazienti ricoverati si trovano: 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 5 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 2 Sciacca hotel Covid. Sono 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, entrambi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 58.625 tamponi.

Va precisato comunque che il servizio epidemiologico dell’Asp precisa, che tra i casi registrati ad Agrigento 10 sono da attribuire a migranti isolati presso il centro di accoglienza immigrati “Tomasi”. “Ma nonostante questa precisazione il dato è sempre molto alto. Vorrei aggiungere che in questi giorni mi arrivano inviti e segnalazioni a chiudere scuole e a far effettuare screening. Ricordo che la richiesta di chiudere una scuola o di mettere gli alunni in Dad è dell’Asp che lo propone al sindaco. Quindi non posso prendere nessun provvedimento in autonomia se non ricevo prima la richiesta dell’Asp”, dice il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

E si allunga l’elenco dei comuni agrigentini, che hanno deciso di chiudere le scuole, causa della risalita dei contagi. Anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha chiuso tutti i plessi dal 10 al 24 marzo prossimo.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 742 (59 attuali contagiati, 668 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 28 (14 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 152 (21 attuali contagiati, 128 guariti e 3 deceduti); Bivona 18 (6 attuali contagiati, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 18 (4 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 30 (12 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (26 attuali contagiati, 50 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 259 (17 attuali contagiati, 232 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 622 (22 attuali contagiati, 586 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 96 (5 attuali contagiati, 89 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 29 (11 attuali contagiati, 16 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 404 (16 attuali contagiati, 383 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 35 (1 attuale contagiato e 34 guariti); Licata 466 (26 attuali contagiati, 427 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 8 (3 attuali contagiati e 5 guariti); Menfi 155 ( 2 attuali contagiati, 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (2 attuali contagiati, 44 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (14 attuali contagiati, 55 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 3 attuali contagiati, 116 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 277 (26 attuali contagiati, 246 guariti e 5 deceduti); Porto Empedocle 280 (70 attuali contagiati, 205 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 215 (69 attuali contagiati, 142 guariti, e 4 deceduti); Ravanusa 319 (4 attuali contagiati, 311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (1 attuale contagiato, e 56 guariti); Ribera 278 (11 attuali contagiati, 259 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 82 (2 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 60 ( 6 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 32 (3 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 151 (5 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 7 ( 3 attuali contagiati, 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 486 (74 attuali contagiati, 397 guariti e 15 deceduti); Siculiana 97 (43 attuali contagiati, 53 guariti, 1 deceduto); Villafranca Sicula 6 (3 attuali contagiati, e 3 guariti).