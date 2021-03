Covid in provincia di Agrigento, 19 nuovi casi e un morto a Sciacca

Sono 19 i nuovi casi positivi da Covid-19 registrati, nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento: 63 in meno rispetto a ieri, a fronte di 384 tamponi processati. I nuovi casi: 12 a Raffadali, 3 ad Aragona, 2 a Porto Empedocle, 1 ad Agrigento, e Palma di Montechiaro. Da registrare 11 nuovi guariti, e un deceduto, a Sciacca. Si tratta di un pensionato 70enne, morto la scorsa notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, ed era l’unico paziente ricoverato nella Rianimazione covid del nosocomio saccense. Il decesso sarebbe avvenuto a seguito delle complicazioni causate dal virus. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.176 (1 marzo 2020 – 8 marzo 2021). Gli attuali positivi sono 583 (più 7 rispetto a ieri), di cui 549 in trattamento domiciliare, e 34 ricoverati (31 si trovano in ospedale, 1 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.439. I deceduti sono 154. I pazienti ricoverati si trovano: 25 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 5 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 1 Sciacca hotel Covid. Scendono a 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, entrambi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 58.187 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 736 (57 attuali contagiati, 664 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 28 (14 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 149 (20 attuali contagiati, 126 guariti e 3 deceduti); Bivona 18 (6 attuali contagiati, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 18 (4 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 29 (11 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (27 attuali contagiati, 49 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 256 (19 attuali contagiati, 227 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 621 (26 attuali contagiati, 581 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 93 (2 attuali contagiati, 89 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 29 (12 attuali contagiati, 15 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 400 (21 attuali contagiati, 374 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 35 (1 attuale contagiato e 34 guariti); Licata 466 (27 attuali contagiati, 426 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 8 (3 attuali contagiati e 5 guariti); Menfi 154 ( 1 attuale contagiato, 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (2 attuali contagiati, 44 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (14 attuali contagiati, 55 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 3 attuali contagiati, 116 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 275 (30 attuali contagiati, 240 guariti e 5 deceduti); Porto Empedocle 280 (70 attuali contagiati, 205 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 208 (63 attuali contagiati, 142 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 319 (4 attuali contagiati, 311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (1 attuale contagiato, e 56 guariti); Ribera 276 (9 attuali contagiati, 259 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 82 (2 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 60 ( 6 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 32 (3 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 150 (4 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 7 ( 3 attuali contagiati, 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 474 (63 attuali contagiati, 396 guariti e 15 deceduti); Siculiana 97 (43 attuali contagiati, 53 guariti, 1 deceduto); Villafranca Sicula 6 (3 attuali contagiati, e 3 guariti).