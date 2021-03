Agrigento, violazioni anticovid: disposte due chiusure bar e negozio alimentari

I militari della Guardia di finanza di Agrigento, hanno chiuso un negozio di generi alimentari, nel centro storico della città, per la presenza di soggetti, ammassati davanti l’esercizio commerciale, molti dei quali con bottiglie di birra in mano, e un bar al Villaggio Mosè, per vendita al banco, oltre l’orario consentito, con avventori all’interno del locale, oltre il limite massimo consentito.

Disposta per entrambe le attività la chiusura di 5 giorni, e 400 euro di multa. E in uno dei tanti servizi, espletati nello scorso fine settimana ad Agrigento, per fare rispettare Dpcm e ordinanze, i finanzieri nella zona della “Bibbirria”, hanno fermato un giovane, completamente privo della mascherina. All’invito di indossarla, l’individuo avrebbe risposto in malo modo. È stato multato 400 euro.