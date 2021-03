Agrigento, docente positivo al Covid: chiusa la scuola Garibaldi

“Vorrei dare degli approfondimenti in merito a quello che si è verificato all’Istituto Garibaldi. Un docente della scuola secondaria di primo grado Garibaldi è risultato positivo al Covid, come ha comunicato l’Asp alla scuola. Sono state quindi attivate tutte le procedure. Immediatamente è stata data comunicazione alle famiglie delle classi interessate e ai docenti, e anche loro sarebbe stati posti in isolamento fiduciario mentre da domani, lunedì otto marzo, è stata attivata la Dad”. A fare chiarezza il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

“Ma poiché i docenti in quarantena insegnano in altre classi della scuola, si è reso necessario, per tutta la secondaria di primo grado, ricorrere alla Dad, non potendo garantire la copertura oraria delle lezioni – continua il primo cittadino -. Nel plesso rimangono regolarmente aperte la scuola dell’infanzia e la primaria. Intanto nella mattina di oggi, 7 marzo, tutti i docenti e gli alunni individuati come contatti stretti del docente positivo, hanno la possibilità di essere sottoposti al tampone rapido gratuitamente nel drive in di contrada Caos, grazie alla disponibilità che l’ASP ha offerto alla richiesta del dirigente scolastico”.