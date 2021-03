Tre ragazzi sono rimasti feriti, ma nessuno di loro per fortuna, è risultato essere in gravi condizioni, in seguito ad un incidente stradale, avvenuto l’altra sera, in contrada “Crocca”, fra i territori di Agrigento e Favara.

A scontrarsi una minicar e uno scooter. Scattato l’allarme sul posto le ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio.

Ad occuparsi dei rilievi di rito, i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Agrigento.