Cade dal trattore e finisce contro un albero, muore pensionato agrigentino

Sarebbe caduto dal trattore agricolo, e ha sbattuto contro un albero. Per un pensionato di 81 anni, G.R., di Cammarata, non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo, come accertato dai medici del 118, arrivati con l’elisoccorso, e un’autoambulanza. Teatro dell’accaduto un appezzamento di terreno in contrada “Ficuzza”, nelle campagne cammaratesi.

L’anziano, l’altro giorno, come consuetudine, aveva raggiunto il suo fondo, e utilizzando il mezzo agricolo, stava svolgendo alcuni lavoretti. Quando a un certo punto, forse perché colto da un improvviso malore, avrebbe perso il controllo del trattore, e dopo essere stato letteralmente sbalzato dal posto guida, è finito contro un grosso albero.

Lì è rimasto fino a quando alcuni familiari, non vedendolo rientrare a casa, si sono allarmati. In poco tempo hanno raggiunto la zona, e con loro anche i militari dell’Arma, immediatamente allertati dietro la segnalazione al 112. I sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatare l’avvenuto decesso. Ad occuparsi della ricostruzione della tragedia, sono stati i carabinieri della Compagnia di Cammarata, coordinati dal magistrato di turno.