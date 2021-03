Sicilia, sequestrati 22 cavalcavia a rischio crollo

Il Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di 22 cavalcavia, a rischio crollo, che ricadono sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia Stradale. I cavalcavia sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile, e sottoposti a limitazioni di traffico, al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali, e delle operazioni di ripristino.

Quattro persone sono state denunciate per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Nel dettaglio sono 21 le strutture oggetto di indagine, tutte attraversate da strade non di nostra competenza. Di queste 21, 17 sono attualmente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, progettati da ingegneri e approvati secondo le normative vigenti. Per 3 sono in corso indagini strutturali approfondite sulla scorta delle segnalazioni rilasciate dai progettisti. Infine, su l’ultimo rimanente, si è già intervenuto sulle selle di appoggio alle travi. (Foto Archivio)