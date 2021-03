Realmonte, attuato piano per vaccinare anziani in situazioni di particolare criticità

Si è svolto stamane al Comune di Realmonte, un incontro operativo per mettere a punto un piano, che consenta un efficace servizio di vaccinazione agli over 80, ed ai soggetti anziani, che vivono in situazioni di particolare criticità. Il coordinamento programmerà le attività che prevedono di agevolare le procedure per la prenotazione, il trasporto, la distribuzione e, nel caso di soggetti invalidi intrasportabili, la somministrazione delle dosi presso il domicilio del richiedente, previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali.

Presenti all’incontro il Centro Operativo Comunale, il sindaco Sabrina Lattuca, l’assessore Rosalia Anastasi, il Dirigente generale, Giuseppe Vella, il Responsabile della Protezione Civile comunale, Vincenzo Cottone ed i componenti del Tavolo della Solidarietà. E’ stato fissato, inoltre, per la settimana prossima un incontro con i medici di famiglia, per pianificare la distribuzione delle dosi, privilegiando i soggetti più a rischio.